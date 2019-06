Eeklo wil handelaars warm maken voor ‘bellend vlak’: ook rolstoelgebruikers kunnen zo vlot winkel en horeca binnen Joeri Seymortier

12 juni 2019

17u53 0 Eeklo De stad Eeklo wil handelaars warm maken voor het project van het zogenaamde ‘bellend vlak’. Dat moet de toegankelijkheid van winkels en horeca verhogen.

Raadslid Kelly De Vlamynck (SMS) kwam met het idee naar de gemeenteraad. “Het bellend vlak is eenvoudig, goedkoop en efficiënt”, legt Kelly De Vlamynck uit. “Aan de handelszaak hangt een belletje. Wie met de rolstoel binnen wil, duwt op die bel, en dan komen de mensen van de zaak met een verplaatsbare oprijhelling naar buiten. Zo kan de persoon met een beperking perfect over de drempel, de winkel of de horecazaak binnen. Het verhoogt de toegankelijkheid van handelszaken, zonder dat er dure verbouwingswerken nodig zijn. In steden zoals Gent en Sint-Niklaas werkt dit al perfect.”

Schepen Christophe De Waele (Open Vld) is het voorstel genegen. “We gaan de mensen van ‘bellend vlak’ zeker ontvangen en luisteren naar de mogelijkheden. Wij hebben als stad sowieso een budget voorzien voor aanpassingen die gebeuren in het kader van toegankelijkheid”, zegt De Waele.