Eeklo wil gemeenteraad binnenkort weer uitzenden: nieuwe bespreking met AVS Joeri Seymortier

24 oktober 2019

10u27 0 Eeklo De stad Eeklo wil de gemeenteraden binnenkort weer live uitzenden via de website van de stad.

In het voorjaar konden de inwoners van Eeklo de maandelijkse gemeenteraden thuis volgen vanuit de luie zetel. Regionale televisiezender AVS zorgde voor een rechtstreekse uitzending, via de website van de stad Eeklo. Een proefproject dat op het einde van de zomer plots stopgezet werd. Maar de stad en AVS zitten ondertussen opnieuw aan tafel.

“Er ligt een nieuw voorstel van AVS op tafel en dat moeten we nu bespreken met onze diensten en binnen het schepencollege”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De proefperiode was zonder kosten, dus dan konden we dit gerust aan AVS vragen. Maar vanaf 2020 zullen wij als stad moeten betalen voor de uitzendingen van de gemeenteraad. Dan is het logisch dat wij als openbaar bestuur iedereen de kans geven, en AVS niet zomaar als partner kunnen kiezen.”

Gemeenteraadslid Paul Verstraete (N-VA) is niet te spreken over het dossier en zegt dat de stad Eeklo nog geen enkele stap ondernam om de streaming weer op gang te krijgen. Het zorgde op de gemeenteraad voor een pittige en pijnlijke woordenwisseling tussen raadslid Verstraete en schepen De Waele.