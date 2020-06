Eeklo wil donderdagmarkt vanaf juli terug in centrum, op verkeersvrije N9 Joeri Seymortier

19 juni 2020

16u01 20 Eeklo Eeklo wil de wekelijkse donderdagmarkt zo snel mogelijk weer naar het centrum van de stad verhuizen, en vraagt aan AWV om de N9 elke donderdagvoormiddag verkeersvrij te maken.

Op donderdag 25 juni zal de wekelijkse markt zeker nog aan het Sportpark gehouden worden. Maar vanaf juli wil het stadsbestuur graag terugkeren naar het centrum. Maar dat kan niet zonder de goedkeuring van de Administratie Wegen en Verkeer, de baas van de N9 zeg maar. “Als het aan ons ligt kiezen we voor een donderdagmarkt op een verkeersvrije N9”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “De N9 wordt dan op donderdagvoormiddag verkeersvrij gemaakt zoals op de jaarmarkt: vanaf het kruispunt Boelare tot aan het Krügercentrum.”

Strenge regels

AWV liet de stad al weten dat de Boelare tot eind augustus niet kan gebruikt worden voor de wekelijkse donderdagmarkt, omwille van het circulatieplan. Bovendien is de Boelare nodig als omleidingsweg voor werken die momenteel in Sint-Laureins gebeuren. “We wachten de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad verder af. Tot dan geldt een beperking van maximum vijftig kramen, en is ook het aantal bezoekers beperkt. De regelgeving is niet gemakkelijk, maar als stad stellen wij alles in het werk om ondernemend Eeklo volop te steunen”, zegt schepen Van den Driessche nog.