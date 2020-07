Eeklo werkt aan boekje vol kortingsbonnen: “Ondernemers kunnen zaak gratis in de kijker zetten” Joeri Seymortier

17 juli 2020

11u31 4 Eeklo Eeklo zal in september een boekje vol kortingsbonnen uitbrengen. Een manier voor de ondernemers om hun zaak gratis in de kijker te zetten.

In dit coronajaar zoekt Eeklo naar mogelijkheden om de ondernemers te steunen. Het voordeelboekje ‘Eeklotrakteert’ krijgt in september een tweede editie. “Vorige keer namen meer dan 50 handelaars en marktkramers deel aan deze actie, en minstens evenveel handelaars vroegen aan de stad om dit jaarlijks te herhalen”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “We zullen het boekje in september via het Eikenblad aan alle Eeklonaren en aan alle nieuwe inwoners van Eeklo bedelen. Het bonnenblaadje is een unieke gelegenheid voor de handelaars om hun zaak gratis onder de aandacht te brengen, en beter bekend te maken bij de Eeklonaar. Als stad willen we nog een extraatje doen voor de horeca. Er zal ook een consumptiebon in het boekje zitten, dat door de stad betaald wordt. Daarmee kan iedereen iets gaan drinken in de plaatselijke horeca.”

Elke handelaar en marktkramer kan deelnemen. Inschrijven kan door het online formulier in te vullen op www.eeklo.be/eeklotrakteert.