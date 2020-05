Eeklo wacht week langer met heropstart markt: “Hemelvaart zou voor te veel drukte zorgen” Joeri Seymortier

14 mei 2020

10u56 6 Eeklo Eeklo gaat de wekelijkse markt nog niet opnieuw opstarten op donderdag 21 mei, maar pas op donderdag 28 mei. Volgende week is het Hemelvaart en daardoor zou het te druk worden volgens de stad.

Zowat overal in het Meetjesland gaan de wekelijkse markten volgende week weer van start. Eeklo kiest echter niet voor donderdag 21 mei, maar wel voor donderdag 28 mei. “Als we volgende week meteen heropstarten, dan zou dat samenvallen met de feestdag van Hemelvaart”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Iedereen is dan thuis en volgende week wordt ook mooi weer voorspeld. De heropstart zou dan te veel volk naar het centrum van Eeklo brengen, en dat is in de huidige situatie echt nog niet veilig. De gezondheid van onze marktkramers en de marktbezoekers staat echt wel voorop”, vertelt Van den Driessche.

Te veel kramen

Eeklo heeft ook nog een pak huiswerk. De Nationale Veiligheidsraad besliste dat er maximum vijftig kramen mogen staan, maar de markt in Eeklo heeft er meer dan zeventig. “We hadden een marktplan, maar dat moeten we nu helemaal hertekenen. We zijn ook alle marktkramers aan het bevragen, wie wel en wie niet zou komen. We zoeken ook extra locaties, om de marktkramers veilig uit elkaar te kunnen plaatsen. De komende dagen moet dat marktplan klaar zijn”, zegt de schepen nog.