Eeklo verplicht vanaf morgen mondmaskers op wekelijkse markt Joeri Seymortier

15 juli 2020

14u35 0 Eeklo Vanaf donderdag 16 juli worden mondmaskers verplicht op de wekelijkse donderdagmarkt in Eeklo.

De markt vindt elke donderdagvoormiddag plaats op de verkeersvrije N9, pal in het centrum van de stad. “Sinds afgelopen weekend zijn mondmaskers verplicht in alle handelszaken, theaterzalen en bioscopen. We trekken als stadsbestuur deze lijn door voor het marktgebeuren”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Mondmaskers zijn voortaan verplicht op onze wekelijkse markt. We volgen daarmee de aanbevelingen nauwgezet op, en volgen het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelet op de stijging van het aantal besmettingen en de gezondheid van de Eeklose inwoners, is de verplichting van de mondmaskers op de wekelijkse markt de enige juiste optie.”

De N9 wordt op donderdagvoormiddag afgesloten van de Boelare tot aan het Krügercentrum. Er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer tussen 5 en 14 uur. Er geldt een parkeerverbod vanaf woensdag middernacht. Er is een circulatieplan op de N9 voor alle bezoekers. Dat wil zeggen dat de looprichting dezelfde is als de rijrichting die de wagens normaal volgen.