Eeklo van 18 tot 24 december in de ban van goede doelen: de 'Warmste Weeklo' komt er aan Rob Vanoudenhoven is peter van week vol activiteiten

27 oktober 2019

11u17 0 Eeklo Eeklo wil zich eind december massaal inzetten voor het goede doel, en voor de Warmste Week. Van 18 tot 24 december komt er een verwarmde tent op de Markt, en worden een pak activiteiten georganiseerd in het kader van wat de ‘Warmste Weeklo’ zal heten. Verenigingen, scholen en vrijwilligers worden door peter Rob Vanoudenhoven gepord om iets te organiseren.

Het zijn de handelaars van Eeklo die samen met het stadsbestuur de schouders onder het groot solidariteitsfeest ‘De Warmste Weeklo’ zetten. “Wij dagen Eeklo uit om acties op te zetten ten voordele van de Warmste Week”, zegt Eddy De Ketelaere. “We bundelen onze krachten en gaan ervoor. De Markt van Eeklo wordt van 18 tot 24 december de ‘place to be’ met een grote overdekte tent en pop-up-bar, uitgebaat door de handelaars zelf. Daarnaast komen kramen met acties van de verenigingen, een vrij podium met licht- en geluidsvoorzieningen, een groot scherm met de live-uitzending van de Warmste Week, en heel wat animo. Maar ook elders in de stad kunnen initiatieven georganiseerd worden. Onder de noemer ‘De Warmste Weeklo’ motiveren we alle Eeklose verenigingen, organisaties, scholen, clubs, muzikanten en vrijwilligers om gezamenlijk acties op touw te zetten. We hopen dat vooral de goede doelen uit Eeklo zelf gesteund worden. Voor onze stad zijn drie goede doelen erkend: Sportclub Boezjeern, CAR Klim Op Eeklo en wijkcentrum De Kring. Onder het motto ‘Eeklo voor Eeklo’ hopen we zoveel mogelijk centen op te halen, en willen we de mensen laten buiten komen in een warme sfeer van solidariteit en verdraagzaamheid.”

Alle Eeklose initiatieven kunnen vanaf nu geregistreerd worden via de lokale website van De Warmste Weeklo. Rob Vanoudenhoven werd bereid gevonden om peter te worden van het initiatief. Hij zal regelmatig zijn gezicht laten zien op de activiteiten en iedereen aanzetten om actie te ondernemen. Op woensdag 24 december rond 18 uur wordt bekend gemaakt wat Vlaanderen heeft opgehaald, en ook dat zal op het groot scherm in de tent op de Markt van Eeklo te zien zijn. Aansluitend zal Rob Vanoudenhoven Eeklo vertellen wat zij tijdens de actie van De Warmste Weeklo ingezameld hebben. Als kers op de taart volgt een groot volksfeest met optreden van coverband Camping Esmeralda met zanger Dean en bassist Rob Vanoudenhoven.

De horeca ziet het initiatief alvast zitten. “Ik kijk er nu al naar uit om zes dagen, samen met de verschillende handelaars en vrijwilligers, de Warmste Toog op de Markt uit te baten”, zegt Kenneth Van Vooren van het Burgerhuis.

Alle info vind je op www.dewarmsteweeklo.be.