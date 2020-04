Eeklo stelt werkgroep samen voor herstelmaatregelen na coronacrisis Joeri Seymortier

03 april 2020

09u44 1 Eeklo De stad Eeklo gaat een speciale werkgroep samenstellen om herstelmaatregelen uit te werken die de stad er na deze coronacrisis weer bovenop moeten helpen.

De oppositiepartijen CD&V en N-VA hadden een politieke taskforce voorgesteld, met daarin de fractieleiders van alle partijen. Het stadsbestuur van SMS, Open Vld en Groen gaat nog een stap verder. Dat werd donderdagavond beslist op een online gemeenteraad. “Wij gaan een taskforce oprichten met daarin het schepencollege, vertegenwoordigers van alle politieke fracties, en ook vertegenwoordigers van het Eeklose verenigingsleven via de bestaande adviesraden. Alle voorstellen uit die werkgroep moeten resulteren in een herstelplan dat uiteindelijk door het schepencollege beoordeeld zal worden, en dan voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. We willen over de grenzen van politiek de lasten en de pijn van deze pandemie helpen bestrijden en verzachten. We gaan als stadsbestuur de mogelijkheden maximaal gebruiken, maar willen ook geen financiële hypotheek leggen op onze toekomst.”

“Al veel gebeurd”

De werkgroep komt er aan, maar de stad Eeklo zat ook de voorbije weken niet stil. “De crisiscel heeft dagelijks dringende maatregelen genomen om de bevolking te vrijwaren van verdere verspreiding van het virus”, zegt de burgemeester. “Onder andere de sluiting van verschillende stadsdiensten, telewerk door personeel, invoering van tijdelijke werkloosheid, strikte toegangsmaatregelen voor diensten die onmisbaar zijn. Dankzij ieders inzet is de situatie nu gestabiliseerd en kunnen we vooruitkijken en plannen.”