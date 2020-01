Eeklo start 2020 met receptie, soldenjacht en prijzen Joeri Seymortier

01 januari 2020

11u47 5 Eeklo Eeklo start het nieuwe jaar feestelijk. Dit weekend is er de start van de solden, trakteert de stad op een receptie, en kunnen shoppers nog altijd prijzen winnen.

Op zaterdag 4 januari kan je in Eeklo na de eerste soldenzaterdag genieten van een receptie, die aangeboden wordt door het stadsbestuur. Tussen 17 en 19 uur is iedereen welkom op het Ceremonieplein voor het stadhuis van Eeklo. Je wordt getrakteerd op pizza, braadworsten, frietjes, donuts, bier, cava, frisdrank, glühwein en soep. Er is kinderanimatie, en De Toâpe Geraapte zorgen voor muziek. Voor de receptie kan je in de winkels in Eeklo shoppen en je slag slaan tijdens de wintersolden. Wie shopt bij de middenstand van Eeklo kan nog altijd mooie prijzen winnen. “De acties voor onze plaatselijke middenstand lopen nog door tot 15 januari”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “We verdelen 60.000 loten onder de Eeklose handelaars waarmee er 3.000 aan Wiekiebons gewonnen kunnen worden. In onze eindejaarstombola verloten we ook nog eens tien fietsen en een elektrische fiets. Er is ook nog altijd een etalagewedstrijd. Ga tot 15 januari samen met je gezin op zoek naar tien kerstbomen in de etalages van de Eeklose handelaars en win mooie prijzen. Deelnamekaarten zijn te verkrijgen bij de handelaars.”