Eeklo spuit sensibilisering op voetpaden, om winkels maandag veilig te openen Joeri Seymortier

07 mei 2020

De komende dagen worden in het kernwinkelgebied van Eeklo sjablonen op de voetpaden gespoten, die bezoekers aanmanen om anderhalve meter afstand te houden.

Ook in Eeklo gaan zo goed als alle winkels vanaf maandag 11 mei weer open. “We rekenen echt op het gezond verstand van de Eeklonaar en de bezoeker”, zeggen burgemeester Luc Vandevelde (SMS) en schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “Op de voetpaden willen we met de sjablonen herinneren dat anderhalve meter afstand houden de absolute basisregel blijft. We roepen wel op om de boodschappen te spreiden. Het heeft geen zin om maandagmorgen allemaal aan de winkels te staan wachten. De winkels gaan maandag open, en blijven ook open. We gaan alles natuurlijk goed in de gaten houden, en ingrijpen waar nodig. Wanneer handelaars begin volgende week ergens problemen ondervinden, dan kunnen ze meteen dienst opnemen met onze lokale dienst Economie. Die dienst helpt waar kan.”