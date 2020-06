Eeklo spuit boodschap op fietspaden, om fietsen aan te moedigen: “Blijven fietsen allemaal!” Joeri Seymortier

12 juni 2020

10u18 6 Eeklo Eeklo wil iedereen ook na de lockdown op de fiets houden, en spuit boodschappen op fietspaden om het fietsen aan te moedigen.

“Tijdens de lockdown zijn we met z’n allen massaal beginnen fietsen”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “Een positief gevolg van de coronacrisis. Ook de Eeklonaar heeft zijn fiets herontdekt. Niet alleen om te ontspannen, maar ook voor functionele verplaatsingen, zoals boodschappen doen. We grijpen deze kans om iedereen aan te moedigen om te blijven fietsen. Op tientallen plaatsen in de stad hebben we een boodschap aangebracht op de fietspaden, met een opgestoken duim er achter. Tenslotte zijn we met z’n allen heel goed bezig. En waarom binnenkort ook niet gewoon naar je werk of naar school fietsen? Gewoon doen!”