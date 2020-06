Eeklo schuift BK Boomklimmen voor Boomverzorgers door naar 2021 Joeri Seymortier

03 juni 2020

07u41 0 Eeklo Eeklo zou komend weekend het Belgisch Kampioenschap Boomklimmen voor Boomverzorgers organiseren, maar dat wordt verschoven naar 2021.

De 25ste editie van het Belgisch Kampioenschap Boomklimmen voor Boomverzorgers stond gepland op zaterdag 6 en zondag 7 juni in het Heldenpark in Eeklo. De organisatie ‘Belgian Arborist Association’ heeft die beslissing genomen. “Helaas kan ons evenement niet doorgaan in juni 2020, maar de organisatie heeft de goedkeuring gekregen van het schepencollege in Eeklo, om het Belgisch kampioenschap exact een jaar te verplaatsen: we mikken nu op 5 en 6 juni 2021”, zegt Eddy Pauwels.