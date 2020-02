Eeklo schrapt term ‘centrumstad’ uit logo: “We bieden centrumfuncties aan, maar mogen ons geen centrumstad noemen” Joeri Seymortier

16 februari 2020

08u17 0 Eeklo Het nieuwe logo van Eeklo blijft voor opschudding zorgen. De term ‘centrumstad’ is uit het logo weggehaald, en dat vindt niet iedereen even leuk.

Het is opnieuw oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) die het jammer vindt dat het nieuwe stadsbestuur de term centrumstad niet meer wil gebruiken in de promotie van de hoofdstad van het Meetjesland. “We hebben de term centrumstad inderdaad van ons logo weggehaald”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Als je die term door Google gooit, wordt het ook meteen duidelijk dat Eeklo geen centrumstad is. Dus dan mogen wij die term ook niet gebruiken. Wij zijn een stad met centrumfuncties voor het hele Meetjesland, maar dat is nog iets anders dan een centrumstad. Want dat zijn we niet. Wat sommigen ook willen beweren.”

Maar wat is een centrumstad precies? Het begrip centrumstad wijst op steden met een relatief hoog aantal inwoners ten aanzien van hun omgeving. En op steden die een centrale functie op uitoefenen op het vlak van onder andere werkgelegenheid, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning. In Vlaanderen zijn er dertien: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Eeklo is daar dus niet bij.