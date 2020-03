Eeklo schrapt betalend parkeren en blauwe zone in coronacrisis Joeri Seymortier

19 maart 2020

16u36 86 Eeklo Vanaf 20 maart tot voorlopig 5 april moet je in Eeklo niet meer betalen om te parkeren, en moet je ook geen blauwe schijf meer leggen.

Het stadsbestuur van Eeklo heeft in samenspraak met de parkeerfirma beslist om de controle op het betalend parkeren in Eeklo tot en met 5 april op te heffen. “Zowel het betalend parkeren als het toezicht op de blauwe zone worden gestaakt”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De borden betalend parkeren en blauwe zone worden afgedekt tot wanneer het betalend parkeren terug ingevoerd wordt. Let wel op: elk tijdelijk parkeerverbod voor werken of inname openbare weg blijven geldig.”

Het stadsbestuur roept op tot solidariteit om de beschikbare plaatsen op een verstandige manier in te vullen en voor langparkeren toch nog gebruik te maken van de grote parkings aan de rand, of van uw eigen garage. “Als we alle beschikbare plaatsen delen, zullen de ongemakken beperkt blijven”, klinkt het nog.