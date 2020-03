Eeklo schrapt alle eigen evenementen nu al tot 30 april: overzicht van waar stad nu staat in coronatijd Joeri Seymortier

18 maart 2020

11u47 4 Eeklo Eeklo schrapt alle geplande eigen evenementen, nu al zeker tot 30 april. Ook de paasvakantie zal dus opvallend stil worden in de stad.

Door corona zijn er nu nationale maatregelen aangekondigd tot 5 april, maar Eeklo trekt die lijn nu al verder door. “Tot en met 30 april worden er geen evenementen georganiseerd door stad Eeklo”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “De voorbereidingen van evenementen in april moeten nu genomen worden, vandaar dat we tot eind april zelf geen evenementen gaan organiseren. De wekelijkse donderdagmarkt gaat niet door, voorlopig tot en met 3 april. Daarna maken we een nieuwe evaluatie. De vakantiewerking tijdens de paasvakantie gaat niet door, maar de buitenschoolse kinderopvang is wel open tijdens de paasvakantie.”

Alle gebouwen van stad Eeklo zijn gesloten, voorlopig tot en met 3 april. De balies zijn gesloten. De dienst- en hulpverlening voor de burger blijft gegarandeerd doordat de burger via mail of telefonisch een afspraak kan maken. De Dienst Burgerzaken is op afspraak bereikbaar via telefoon op 09/218.29.00) en mail via burgerzaken@eeklo.be. Dat is voor geboorteaangiftes, paspoorten en rijbewijzen.

Intieme huwelijken

Er kunnen in Eeklo ook boeken gereserveerd en afgehaald worden in de bibliotheek. Dit gebeurt via een online formulier dat je kan vinden op www.eeklo.be/bibliotheek.

Huwelijken kunnen doorgaan, maar in beperkte kring met maximum tien personen. Ook begrafenissen vinden plaats in beperkte kring.

Alle info op: www.eeklo.be/coronavirus.