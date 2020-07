Eeklo schildert ‘Hier begint de zee’ aan rioolkolken, en dat moet zwerfvuil tegengaan Joeri Seymortier

10 juli 2020

14u12 0 Eeklo Eeklo heeft aan verschillende rioolkolken in de stad de boodschap ‘Hier begint de zee’ geschilderd.

Die boodschap moet mensen bewust maken niet zomaar alles in de rioolputjes te gieten. “Met het aanbrengen van de boodschap ‘Hier begint de zee’ willen we als stadsbestuur de mensen bewustmaken van het feit dat de rioolkolken overtollig regenwater horen af te voeren, en niet geschikt zijn om afval, olie, zeep of andere afvalproducten in te dumpen”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Wat je in de rioolkolk weggiet kan anders terechtkomen in onze grachten en rivieren, en uiteindelijk in zee. Foute zaken in rioolputjes verstoren het waterzuiveringsproces en vormen een gevaar voor de rioolwerkers. Die zaken horen niet thuis in de riool, maar horen thuis op het recyclagepark. Daarom zal er meer en meer controle gebeuren en zullen bewoners die onheus met rioolkolken omgaan daarvoor gesanctioneerd worden.”