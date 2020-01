Eeklo rekent op 25 miljoen euro subsidie voor Ring: “Deze legislatuur maken we het verschil” Joeri Seymortier

02 januari 2020

16u18 2 Eeklo De stad Eeklo rekent op 25 miljoen euro subsidie voor de langverwachte aanleg van de Ring rond de stad.

In het meerjarenplan van Eeklo gaat er heel wat aandacht naar het leefbaar maken van de N9 dwars door de stad. Hier en daar wordt geopperd dat het dossier van de Ring daardoor naar achter zou geschoven worden, maar dat wordt door het stadsbestuur met klem tegengesproken. “De Ring blijft een absolute topprioriteit voor dit stadsbestuur”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “We rekenen voor dat dossier op maar liefst 25 miljoen euro overheidssubsidie. Er is een ambitieus plan en een strak vergadertempo, om het verschil te maken tijdens deze legislatuur. Er zijn gunstige vooruitzichten, maar we blijven voorzichtig met uitspraken. Toch durven we stellen dat er deze legislatuur op het terrein echt wel iets van werken te zien zal zijn. Alleen een Ring rond Eeklo kan ons centrum ontlasten van overbodig gemotoriseerd doorgaand verkeer. Als dat weg is, kunnen we van Eeklo weer een gezellige en sfeervolle stad maken. Die Ring komt er, maar dat wil niet zeggen dat het centrum ondertussen niet veiliger en sfeervoller kunnen maken”, zegt De Waele nog.