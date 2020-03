Eeklo probeert het nog een keer: nieuwe plannen voor industrieterrein Balgerhoeke Joeri Seymortier

07 maart 2020

09u28 0 Eeklo Er wordt een nieuw plan opgestart om in Balgerhoeke in Eeklo een industrieterrein te ontwikkelen. Iets wat de stad al jaren vruchteloos probeert.

Om ooit een bedrijf op de zone naast de N49 in Balgerhoeke te krijgen, moet de stad het zogenaamde Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Balgerhoeke opnieuw opstarten. Dat startschot is nu gegeven. “Met dit dossier willen we als stad inzetten op meer jobs en meer bedrijvigheid in onze stad. We willen Eeklo aantrekkelijk maken voor ondernemers en investeerders”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Maar we willen ook de omwonenden, de bewoners van Balgerhoeke, duidelijk informeren en inspraak geven in wat rondom hun woongebied gebeurt. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en ontwikkelaar Veneco streven we naar een innovatief en eigentijds ondernemersveld. We kiezen daarvoor voor duurzame activiteiten die zich situeren in de productie, opslag en omslag van energie.”

Er worden twee raadplegingsmomenten georganiseerd voor de bewoners van Balgerhoeke. Die vinden plaats op 24 en 31 maart in de school Sint-Antonius Balgerhoeke. De bewoners van Balgerhoeke krijgen een persoonlijke uitnodiging in de bus. In het najaar van 2020 zal er ook een inspraakmoment volgen. De uiteindelijke beslissing over de invulling van bedrijven in het bedrijventerrein wordt genomen door de stad.