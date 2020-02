Eeklo plant veiligheidsmaatregelen aan elke school Joeri Seymortier

10u51 0 Eeklo De stad Eeklo wil op korte termijn extra veiligheidsmaatregelen invoeren aan elke schoolpoort.

Stad Eeklo heeft voor elke schoolomgeving een goedgekeurd dossier. “Aan elke school zal iets gebeuren om de omgeving verkeersveiliger te maken”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “Het gaat van schoolstraten inrichten, gevleugelde zebrapaden aanleggen, octopuspalen plaatsen, schoolzone markeren, tot ‘kus en rij’-borden plaatsen.”

Vorig jaar heeft de Vlaamse regering besloten 10 miljoen euro te investeren om de omgeving van de scholen verkeersveiliger te maken. Stad Eeklo diende een subsidiedossier in, en dat werd goedgekeurd. Het gaat overal om eenvoudige en snelle infrastructurele ingrepen die geen lange procedures moeten doorlopen. De totale investering in de aanpak van veilige schoolomgevingen is 127.00 euro. Vlaanderen zal de helft subsidiëren.