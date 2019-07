Eeklo op 8 september gaststad opening veldritseizoen: stad hele zondagmiddag live op VTM te zien Joeri Seymortier

03 juli 2019

16u55 2 Eeklo Eeklo wordt op zondag 8 september de gaststad voor de opening van het veldritseizoen in ons land. De bekende Brico Cross wordt omgetoverd tot de Ethias Cross.

Het was lange tijd onduidelijk of er in het najaar wel een veldrit zou georganiseerd worden in Eeklo, maar het contract tussen de stad en de vzw Sportidee is eindelijk getekend: Eeklo mag op zondag 8 september het veldritseizoen openen met de eerste cross. Dat zal gebeuren op de terreinen achter het Sportpark en in een deel van het Heldenpark.

De stad betaalt 30.000 euro. “De opening van het veldritseizoen zal Eeklo een pak extra promotie opleveren”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Het is natuurlijk geen wintercross, maar we gaan een mooi parcours bouwen en voor spektakel zorgen. De wedstrijd wordt live uitgezonden op VTM. De heuvels achter het Sportpark zullen opgehoogd worden, onder andere met het zand dat deze zomer op Eeklo Beach ligt. Welke renners aan de start zullen verschijnen weten we vandaag nog niet. Van der Poel al zeker niet, en bij Wout van Aert hangt alles af van zijn prestaties in de Tour. De organisatoren verzekeren ons in ieder geval dat er minstens vijf renners uit de top vijftien van de UCI aan de start in Eeklo zullen staan. Samen met wielerclub De Sportvrienden gaan we er een volksfeest van maken. We hopen de dagen vooraf ook de scholen warm te maken, om te komen crossen.”

Zomer vol feest

De cyclocross is een zoveelste zomerevent voor Eeklo. “De Eeklonaar moet deze zomer niet op reis”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Zondag zetten we de zomer in met het meezingfeest Vlaanderen Zingt, en daarna hebben we de Balloonmeeting, Eeklo Beach, het Herbakkersfestival, een groot hockeytornooi, en ook de cyclocross. Een zomer vol activiteiten voor de centrumstad van het Meetjesland”, klinkt het nog.

Meer over Eeklo

sport

wielersport

sportdiscipline

veldrijden

Sportpark

SMS

Eeklo