Eeklo neemt afscheid van oud-schooldirecteur Dany Vandecasteele (64) Joeri Seymortier

06 september 2020

11u03 1 Eeklo Vrienden en familie hebben afgelopen weekend afscheid genomen van Dany Vandecasteele, oud-directeur van het PTI in Eeklo.

Dany Vandecasteele werd geboren in Diksmuide op 2 juni 1956, en overleed begin deze maand in Eeklo, na een moedig gedragen ziekte. Hij werd 64 jaar. Afgelopen weekend werd in intieme kring afscheid genomen. Dany Vandecasteele was van 1978 tot 1995 lesgever Engels en Spaans aan het volwassenenonderwijs van onder andere het PTI Eeklo. Van 1995 tot 2018 was hij directeur van het Provinciaal Technisch Instituut Eeklo.

Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) denkt met warme gevoelens terug aan Dany Vandecasteele. “Hij was een onderwijsmonument voor onze stad en streek”, reageert Koen Loete. “Meer dan veertig jaar lang heeft hij zich als leraar en directeur ingezet voor het PTI in Eeklo. Zijn partner Marie-Thérèse Carrijn doet dat vandaag nog altijd. Wij wensen haar en de familie veel sterkte”, zegt Loete nog.