Eeklo legt peukentegels: “Helft zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken” Joeri Seymortier

20 juni 2020

09u26 2 Eeklo Eeklo heeft op verschillende plaatsen in de stad peukentegels in de grond gestoken. Het zijn een soort asbakken in een voetpad.

“Een asbak in de grond. Zo kun je een ‘peukentegel’ inderdaad het best omschrijven”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De tegel wordt ingebouwd in het trottoir op een plaats waar rokers zich vaak ophouden. En dat is nodig. Maar liefst de helft van het aantal stuks zwerfvuil zijn peuken. Ze dragen bij tot een negatief beeld van de netheid in de stad, en zijn gevaarlijk voor het leefmilieu. Vooral rond de omgeving van bushaltes, pleinen, winkelstraten en sportcentra kunnen de peukentegels een verschil maken.”

De eerste exemplaren werden ingebouwd aan de bushaltes op de Eeklose Markt. “We hopen dat deze inspanning gewaardeerd en gebruikt zal worden, maar we geven vooral mee dat een algemene rookstop beter is voor uw gezondheid”, zegt schepen De Waele nog.