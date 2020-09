Eeklo lanceert maandag Herbakker TV: “Nu ook cultuur thuis vanuit je luie zetel” Joeri Seymortier

25 september 2020

16u47 1 Eeklo Eeklo lanceert op maandag 28 september het nieuwe digitaal platform Herbakker TV. Zo kun je ook thuis van cultuur proeven.

Door corona is het nu een pak stiller tussen de muren van cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo. Omdat je thuis wel nog altijd coronaproof kunt genieten, lanceert Eeklo vanaf maandag Herbakker TV. “Ons cultuurcentrum wil lokaal talent meer aan bod laten komen en wil artiesten in deze moeilijke tijden steunen door meer podiummogelijkheid te bieden”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Het CC breidt zijn werking daarom uit door naast de voorstellingen nu ook een digitaal platform te lanceren. Met Herbakker TV kan het publiek vanuit zijn zetel thuis genieten van beeldfragmenten. Herbakker TV zendt onder andere miniconcerten van Meetjeslandse bands uit, maar ook backstage interviews met artiesten en fragmenten uit nieuwe theatervoorstellingen. Het aanbod op Herbakker TV is aanvullend op het programma in de zaal.”

Vanaf maandag 16 uur staat de link van Herbakker TV op www.ccdeherbakker.be.