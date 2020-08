Eeklo laat vanaf september weer evenementen en sportwedstrijden met publiek toe Joeri Seymortier

21 augustus 2020

16u41 1 Eeklo Eeklo gaat vanaf 1 september nog een stap verder met de versoepelingen en laat ook evenementen en sportwedstrijden met publiek toe.

De stad Eeklo staat met akkoord van de gouverneur en de regionale gezondheidsdienst een voorzichtige versoepeling van de maatregelen toe. “Door de aanhoudende gunstige besmettingscijfers in onze stad en de versoepelingen die de nationale veiligheidsraad donderdag heeft afgekondigd, is er beslist dat er vanaf 1 september terug evenementen en sportwedstrijden met publiek kunnen plaatsvinden in Eeklo”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Voor alle evenementen geldt wel dat er absoluut moet voldaan worden aan de voorwaarden van het ‘Covid Event Risk Model’, en er moet een toelating zijn vanuit de stad conform de geldende procedure.”

De scan en het evenementenformulier kan je terugvinden op www.eeklo.be/evenementen.