Eeklo laat starters hun eigen winkel winnen Joeri Seymortier

26 december 2019

09u56 0 Eeklo Eeklo zoekt naar manieren om zuurstof in de lokale economie te pompen, en werkt achter de schermen aan een prestigieuze wedstrijd ‘Win je winkel’.

“We willen als stad de komende jaren extra inzetten op de economische motor die onze stad is”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “Een van de ideeën is de organisatie van een wedstrijd ‘Win je winkel’. Er staan in onze stad heel wat winkelpanden leeg. We willen nieuwe starters een duwtje geven om de stap te zetten, en een nieuwe zaak op te starten. Via een wedstrijd gaan we een van de starters een groot deel van zijn opstartkost terug betalen. Hij of zij kan dus eigenlijk zijn nieuwe winkel winnen. Achter de schermen wordt nu volop aan de vorm van de wedstrijd gewerkt. Wanneer die er precies komt, is nog niet duidelijk.”