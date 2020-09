Eeklo laat evenementen vanaf 1 oktober weer toe Joeri Seymortier

12u53 1 Eeklo Eeklo gaat vanaf 1 oktober weer evenementen toelaten in de stad. Dat is een maand vroeger dan oorspronkelijk gepland.

Eeklo had deze zomer al beslist om geen evenementen toe te laten in de stad, en dat zeker tot 31 oktober. Dat wordt nu een maand ingekort, waardoor er vanaf 1 oktober weer optredens, activiteiten en evenementen kunnen doorgaan in de stad. “We hadden eerst 31 oktober voorop gesteld, omdat die datum uit een Oost-Vlaams burgemeestersoverleg gekomen was”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Maar we gaan nu vanaf 1 oktober weer aanvragen voor evenementen behandelen. Aan de hand van de befaamde matrix, zullen we als schepencollege dan beslissen of een evenement veilig genoeg is om te kunnen plaats vinden of niet. Veiligheid staat voorop, maar we willen er ook alles aan doen om het leven in Eeklo ook in deze coronatijden zo aangenaam mogelijk te maken.”