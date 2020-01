Eeklo laat 4.200 rioolkolken reinigen: respecteer het parkeerverbod Joeri Seymortier

31 januari 2020

10u30 0 Eeklo Het wordt druk in de straten van Eeklo. Een externe aannemer is gestart met het reinigen van de rioolkolken in de stad.

In Eeklo zijn er maar liefst 4.200 rioolkolken. “Het reinigen van rioolkolken is belangrijk omdat bij een gescheiden rioleringsstelsel het water via de riolering naar waterlopen, kanalen en uiteindelijk naar de zee loopt”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Nette rioolkolken zorgen dus voor proper water in onze waterlopen. Vandaar dat de riool nooit als afvalput mag gebruikt worden. Om de 4.200 rioolkolken allemaal te reinigen op een zo kort mogelijke periode, is het noodzakelijk om in verschillende straten een parkeerverbod uit te vaardigen. Het parkeerverbod zal telkens 48 uur op voorhand geplaatst worden. Het is belangrijk dat iedereen het parkeerverbod naleeft, om een extra ronde voor de reinigingsdienst te vermijden. Eigenaars van wagens die het parkeerverbod negeren en in de weg staan voor de reiniging, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een deel van de kosten wanneer een extra ronde moet uitgevoerd worden.”