Eeklo krijgt komend weekend winterkermis, maar zonder autoscooters door plaatsgebrek Joeri Seymortier

12 oktober 2020

15u11 1 Eeklo Het derde weekend van oktober vindt in Eeklo altijd de winterkermis plaats. Die gaat komend weekend ondanks de coronacrisis ook gewoon door.

De foorreizigers nemen een standplaats in op het marktplein en ceremonieplein op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober. “Door corona zijn er wel enkele aanpassingen”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “De autoscooters zullen er dit jaar niet staan. We moeten rond de attracties genoeg plaats kunnen vrijwaren en ook de uitbreiding van de terrassen neemt een deel van het marktplein al in. Er wordt een circulatieplan opgesteld met een aparte in- en uitgang. De mondmaskerplicht geldt in de hele zone van de kermis. We zetten heel het weekend wijkwerkers in om toezicht te houden.”

De kermis is open op vrijdag 16 oktober vanaf 16.30 uur en op zaterdag 17 oktober en zondag 18 oktober vanaf 14 uur. De kermis sluit voor 23 uur.