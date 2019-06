Eeklo krijgt in 2020 eigen Levensloop: 24 uur wandelen en lopen tegen kanker Joeri Seymortier

02 juni 2019

19u13 0 Eeklo Eeklo krijgt volgend jaar een eigen editie van Levensloop. Op dinsdag 4 juni staat een eerste infoavond gepland.

In 2020 zal Levensloop Eeklo een eerste keer plaatsvinden in de hoofdstad van het Meetjesland. In Aalter en Evergem gebeurde dat eerder al. “Levensloop is een internationaal concept dat sinds 2011 ook in België plaatsvindt, en vorig jaar op 28 plaatsen in België georganiseerd werd”, klinkt het bij de Stichting tegen Kanker. “Levensloop wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers, en is een familie- en fundraisingevenement. Families, vrienden, buren, collega’s, verenigingen, serviceclubs en bedrijven doen mee in teamverband en wandelen of lopen rondjes, gedurende 24 uur in estafettevorm. Het is geen wedstrijd. Teams zorgen voor catering en activiteiten en er is gratis animatie met optredens voor jong en oud.”

Wie meer wil weten, komt op dinsdag 4 juni om 19.30 uur naar de polyvalante zaal in het Sportpark van Eeklo. Info: kdevos@stichtingtegenkanker.be.