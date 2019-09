Eeklo krijgt in 2020 eigen editie van Levensloop: 24 uur strijden tegen kanker Joeri Seymortier

16 september 2019

12u22 2 Eeklo Eeklo krijgt volgend jaar een eigen editie van Levensloop. Op 16 en 17 mei 2020 wordt er in Eeklo 24 uur gestreden, ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Levensloop werd al succesvol georganiseerd in grootsteden als Gent, Brugge, Brussel en Antwerpen, en dichter bij huis ook in Aalter en Evergem. Volgend jaar in mei is Eeklo aan de beurt. “Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden”, zegt Michel Vyncke. “Het draait helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. De hele stad komt 24 uur lang bij mekaar om mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten te vieren en in de bloemetjes te zetten, om mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn, en om als stad samen de strijd op te nemen tegen kanker. Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een parcours, en laten zich daarvoor sponsoren. Levensloop is geen competitie. Elk team zorgt voor fondsenwerving door bijvoorbeeld een hapje en drankje aan te bieden.”

De organisatoren gaan nu op zoek naar vrijwilligers, vriendengroepen, verenigingen, buurtcomités en bedrijven die willen meehelpen. Op maandag 30 september om 19.30 uur is er een eerste bijeenkomst, in het AZ Alma in Eeklo. Iedereen is welkom om meer informatie in te winnen.

