Eeklo kan geen schoolzwemmen aanbieden voor alle leerlingen: basisscholen en buitengewoon onderwijs krijgen voorrang Joeri Seymortier

28 augustus 2020

13u07 3 Eeklo De sporthallen en het zwembad van Eeklo gaan op 1 september weer open, maar de stad kan geen schoolzwemmen aanbieden aan alle scholen.

De scholen in Eeklo zijn allemaal vragende partij om zwemlessen te organiseren. “Het is echter uitgesloten dat iedereen van de ongeveer 8.000 Eeklose studenten in deze coronatijden het water kan induiken”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Daarom werden prioriteiten vastgelegd. Op de eerste plaats kan gezwommen worden door het bijzonder onderwijs en lager onderwijs. Daar zijn watergewenning en zwemlessen belangrijk. Nadien wordt voorrang gegeven aan de secundaire scholen die een sportrichting kennen. Dit kan tot gevolg hebben dat de overige leerlingen van de secundaire scholen voorlopig geen plaats zullen vinden in het zwembad.”

Individuele zwemmer

De individuele zwemmer kan vanaf volgende week elke dag terecht in het zwembad op vastgestelde tijdstippen. Reserveren gebeurt via www.eeklo.be/vrijetijd. Ook het gebruik van douches en kleedkamers is strikt geregeld. Voor sportclubs worden speciale momenten vrijgehouden. Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten, en worden kleedkamers en douches niet opengesteld. Bij competitie gebeurt dat wel.