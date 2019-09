Eeklo investeert in windmolens haven Zeebrugge: “Zo helpt elke inwoner beetje mee aan duurzame energie” Joeri Seymortier

21 september 2019

13u16 0 Eeklo Eeklo investeert in Porfineco, de groep achter de windturbines in de haven van Zeebrugge.

Stad Eeklo heeft via de intercommunale Zefier participaties aan in de duurzame energiesector. Eén van deze participaties is Porfineco, de windturbines in de haven van Zeebrugge. Het aandeel van de stad Eeklo is 1,07 procent van het kapitaal of 10.750 euro. Eeklo krijgt nu de kans om dat ongeveer te verdubbelen. “Wij vinden het als stad belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in onderzoek en de bouw van windturbines”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Met deze financiële participatie investeren alle Eeklonaars een beetje mee in duurzame energiebronnen, en zijn we allemaal een klein beetje mede-eigenaar van windmolens. Het is niet alleen een mooie symbolische daad van goed bestuur. De stad Eeklo krijgt jaarlijks ook een gegarandeerd rendement van acht procent uitgekeerd. Dat komt dan weer de stadskas en zo ook onze inwoners ten goede”, zegt schepen De Waele nog.