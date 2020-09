Eeklo houdt grootste stadsenquête ooit: “Kwart inwoners mag zegje doen over Zuidmoerstraat” Joeri Seymortier

30 september 2020

15u29 2 Eeklo Eeklo gaat begin oktober naar eigen zeggen de grootste stadsenquête ooit houden. Iedereen ten zuiden van de N9 mag zijn zegje doen over de Eeklo gaat begin oktober naar eigen zeggen de grootste stadsenquête ooit houden. Iedereen ten zuiden van de N9 mag zijn zegje doen over de knip in de Zuidmoerstraat

Al heel de maand september zorgt de knip in de Zuidmoerstraat voor heel wat discussie. Je kan nu niet meer rechtstreeks van de Moeie naar de N9 door de Zuidmoerstraat, en dat zorgt volgens de buurt voor veel extra verkeer in de zijstraten. “We gaan begin oktober de grootste bevraging ooit doen in Eeklo”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “We zitten als stad al samen met handelaars en scholen uit de buurt van de Zuidmoerstraat, maar we willen ook de mening van alle inwoners ten zuiden van de N9. Dat gaat al snel om 20 tot 25 procent van onze Eeklonaren die bevraagd zullen worden. Je zal zowel schriftelijk als digitaal je mening en suggesties kunnen geven over de mobiliteit in en rond de buurt. Let wel: de werken aan de Kaaistraat komen er aan, en daardoor moet het kruispunt van de Kaaistraat met de Zuidmoerstraat sowieso een jaar dicht. Dat is iets waar we niet onderuit kunnen.”