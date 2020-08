Eeklo gaat voor rookvrije zones aan schoolpoorten: “Zien roken, doet roken! Dus beter niet aan scholen” Joeri Seymortier

26 augustus 2020

16u15 0 Eeklo Eeklo investeert in rookvrije zones aan de schoolpoorten in de stad. Aan scholen die meestappen in het project, wordt een dikke rode lijn geschilderd met de boodschap ‘rookvrije zone’.

Aan de volgende scholen zal je deze markeringen zien: College ten Doorn, Kiempunt Campus Eeklo, de GO! Basisscholen De Tandem en het Droomschip, GO! Atheneum en Leefschool De Tandem. Door wegenwerken kunnen de rode stroken rond basisschool het Droomschip pas in loop van september geplaatst worden. “Zien roken, doet roken”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Kinderen kopiëren gedrag. Als ze volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is. In plaats van een dodelijke verslaving. Daarom vinden we het als stadsbestuur belangrijk dat er niet gerookt wordt op plekken waar veel kinderen en jongeren komen. Een eerste stap was het tijdelijk rookvrij maken van de terreinen van vakantiewerking Gekko. Nu voegen we daar ook de schoolpoorten aan toe.”