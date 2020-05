Eeklo gaat tien elektriciteitskasten pimpen, en jij kan helpen Joeri Seymortier

19 mei 2020

12u17 0 Eeklo Eeklo rolt het project ‘pimp the box’ uit en gaat tien elektriciteitskasten in de stad opfrissen en mooier maken.

“Vier elektriciteitskasten op en rond de Markt worden ingepakt door professionele kunstenaars”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Eens de coronacrisis voorbij worden deze kastjes bestickerd. Voor zes andere zoeken we creatieve ideeën van Eeklonaars. Deze zes kastjes zijn al door de inwoners geselecteerd via ‘ikdoemee.eeklo.be’. Ze liggen verspreid over het ganse Eeklose grondgebied: Markt 48, op het Herbakkersplein, Boelare 26, Boelare 39, aan de Krügershopping, en in Balgerhoeke aan de kerk. Met ‘pimp the box’ denken we volledig ‘out of the box’, dus de wildste ideeën zijn welkom. De enige voorwaarde is dat het thema ‘energie’ in je idee naar voren komt.”

Via ikdoemee.eeklo.be (zonder www) ga je naar het project Pimp the Box en kan je ideeën sturen, tot en met 10 juni.