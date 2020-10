Eeklo gaat niet voor een dag of weekend, maar wel voor ‘Week van de Klant’ Joeri Seymortier

15u53 0 Eeklo Wie vanaf nu tot 10 oktober gaat winkelen in Eeklo, wordt extra in de watten gelegd. Er zijn ook prijzen te winnen.

Eerst was er de ‘Dag van de Klant’, later werd dat het ‘Weekend van de Klant’, en Eeklo maakt er nu zelfs de ‘Week van de Klant’ van. “Vanaf nu tot 10 oktober kan je bij de middenstand in Eeklo stempels verzamelen op een spaarkaart”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “Wanneer de stempelkaart vol is en je dus in verschillende winkels geweest bent, dan maak je kans op mooie prijzen en Eeklobonnen.”

Op donderdag 8 oktober is er op de wekelijkse donderdagmarkt van Eeklo ook een actie om de klanten te bedanken voor hun trouw. Die dag wordt een aparte spaarkaart uitgegeven. De hoofdwinnaar gaat donderdag met maar liefst 300 euro aan waardebonnen naar huis.