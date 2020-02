Eeklo gaat 24 uur lang lopen, wandelen en zwemmen tegen kanker: eerste editie Levensloop komt er aan Weekend van 16 en 17 mei op terrein rond stedelijke sporthal Joeri Seymortier

21 februari 2020

13u54 0 Eeklo Na onder andere Aalter en Evergem gaat nu ook Eeklo voor een eigen Levensloop. Op zaterdag 16 zondag 17 mei is het de bedoelding om met zoveel mogelijk mensen een estafette te doen, en samen 24 uur lang te lopen, wandelen of zwemmen in de strijd tegen kanker. “We zetten vechters tegen kanker in de bloemetjes, en herdenken ook mensen die de strijd verloren hebben”, klinkt het.

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei wordt het druk op de sportterreinen van Eeklo. Honderden mensen moeten er deelnemen aan Levensloop, of komen supporteren voor de moedige deelnemers. Het startschot wordt gegeven op zaterdag om 15 uur, en er wordt de hele nacht doorgedaan, tot en met zondag 15 uur.

“We zijn op zoek naar veel teams om deel te nemen, want zij worden de motor van ons evenement”, zegt communicatieverantwoordelijke Michel Vyncke. “Het is de bedoeling dat elk team de hele 24 uren minstens één iemand in beweging houdt. Je maakt een team zo groot of zo klein als je wil. Een team kan ook uit amper twee mensen bestaan, maar dan moet je wel elk minstens 12 van de 24 uren voor je rekening nemen. Kan je een team van 24 mensen vormen, dan moet elk eigenlijk maar een uurtje bewegen. Of je kan binnen het team ook kleine groepjes vormen, en samen het parcours afleggen. Scholen, bedrijven, vrienden, familie, jeugdbewegingen, sportclubs en serviceclubs: we hopen echt dat we iedereen kunnen warm maken om deel te nemen. Je betaalt 10 euro inschrijvingsgeld per teamlid.”

Het startschot van het grootse event wordt gegeven op zaterdag 16 mei om 15 uur aan het stedelijk Sportpark. Alle teams zijn dan aanwezig voor de openingsronde. Er gaat ook aandacht naar de zogenaamde ‘vechters’: dat zijn mensen die vandaag nog altijd tegen kanker vechten. Zij worden dat weekend extra in de bloemetjes gezet. Zaterdagavond om 21.30 uur is er dan een kaarsenceremonie. Er loopt dan een stille tocht langs een parcours vol kaarsenzakjes. Dat wordt gedaan als steun aan de vechters, en ook als nagedachtenis aan zij die het gevecht verloren hebben. Op zondag wordt er verder gewandeld, gelopen of gezwommen, tot aan de slotceremonie om 15 uur. Dan wordt het eindbedrag bekend gemaakt dat Levensloop Eeklo verzameld heeft. De komende weken zullen er in Eeklo heel wat acties ten voordele van Levensloop gehouden worden.

Miguel Van Damme

Naast de teams die deelnemen en de vechters die in de kijker gezet worden, wordt ook op een pak supporters gerekend. In en rond de evenementenhal zal er 24 uur lang heel wat randanimatie gebeuren. Wat er allemaal te beleven valt, wordt later bekend gemaakt. Levensloop Eeklo heeft alvast een bekende peter en meter kunnen strikken: doelman Miguel Van Damme die als geen ander weet wat kanker is, en dokter Muriel Thienpont van het AZ Alma in Eeklo.

Vechters, teams en vrijwilligers kunnen zich vanaf nu registreren op www.levensloop.be/eeklo.