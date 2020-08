Eeklo en Sint-Laureins zamelen bloed in, maar dat kan nu alleen op afspraak Joeri Seymortier

08 augustus 2020

12u55 4 Eeklo Het Rode Kruis van Eeklo en Sint-Laureins organiseert op dinsdag 11 augustus een bloedinzameling, maar je moet je wel op voorhand registeren.

“Hoewel we deze zomer ongetwijfeld minder ver reizen, lijkt de vakantie nu toch voor veel mensen echt begonnen te zijn”, zegt Filip Smet van het Rode Kruis. “Dat merken we aan de opkomsten op onze bloedinzamelingen. Daarom roepen we op om ook op 11 augustus in de zaal Kubiek in Eeklo te blijven doneren. Bloed geven gebeurt in de meest veilige omstandigheden, dankzij verschillende maatregelen. Er is de toepassing van strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren, de anderhalve meter regel, het verplicht dragen van een mondmasker op mobiele bloedinzameling en het verplicht vastleggen van een afspraak voor donatie.”

Maak je afspraak op www.rodekruis.be/zomerhelden.