Eeklo denkt aan ‘kerstboomadoptiebos’ Joeri Seymortier

21 november 2019

11u22 0 Eeklo Eeklo denkt aan de realisatie van een zogenaamd kerstboomadoptiebos. Daar kan je dan na de feestperiode je oude kerstboom gaan planten.

Het idee kwam van Hilde Lampaert (N-VA). “Het is altijd best om tijdens de feestdagen in huis te kiezen voor een kerstboom met een ferme kluit aan”, zegt Hilde Lampaert. “Na de feestdagen hebben mensen zonder tuin wel een probleem. Want waar moet je dan met die kerstboom naartoe? In Nederland hebben ze zogenaamde kerstboomadoptiebossen. Daar kan je je oude kerstboom dan gaan planten. Eventueel zelfs met een label aan, zodat je dezelfde boom in december weer uit de grond kan gaan halen.”

Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) is fan van het voorstel en wil zo’n kerstboomadoptiebos in Eeklo. “Ik maak hier werk van”, zegt schepen D’Haeseleer enthousiast. “Het zou mooi zijn om eventueel samen met de Kringloopwinkel en Pro Natura een mooi project op te starten. Of het nog dit jaar zal lukken weet ik niet. Maar raadslid Lampaert is met haar oude kerstboom altijd welkom in mijn tuin”, knipoogt de schepen nog.