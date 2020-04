Eeklo bestudeert 175 voorstellen voor herstel na corona Joeri Seymortier

29 april 2020

08u19 1 Eeklo Eeklo bestudeert maar liefst 175 voorstellen om de stad een tweede adem te geven na de coronacrisis.

De stad heeft een Task Force opgericht met daarin alle politieke partijen en adviesraden. Iedereen mocht voorstellen indienen. Die worden nu gebundeld en bestudeerd. “Alles samen zijn van alle politieke fracties maar liefst 175 voorstellen gelanceerd om burgers en ondernemers in Eeklo te helpen om deze coronacrisis goed door te komen”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Het gaat van grote ingrijpende voorstellen, tot kleinere details die voor een bepaalde doelgroep wel een verschil kunnen maken. Natuurlijk wordt het onmogelijk om elk van die 175 voorstellen ook effectief uit te rollen. Het schepencollege gaat volgende week alle voorstellen bekijken en beoordelen. Ook de financiële impact van elk van die voorstellen moet goed onderzocht worden. Toch willen we snel overgaan tot beslissing, en moeten we als schepencollege knopen doorhakken. Tegen eind volgende week willen we naar buiten komen met de voorstellen die het gehaald hebben, en die we als stad gaan uitrollen”, zegt burgemeester nog.