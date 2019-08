Eeklo Beach zit er (bijna) op: “Maar we tellen al af naar de volgende editie” Vooral positieve reacties op marktplein vol zeezand Joeri Seymortier

18 augustus 2019

13u00 14 Eeklo Eeklo Beach is op zondag 18 augustus aan de laatste dag toe. Meer dan twee weken lang werd het marktplein van Eeklo omgetoverd tot een strand. Het echte zomerweer bleef wat uit, maar dat kon de sfeer op Eeklo Beach niet drukken. Zowat iedereen droomt nu al luidop van een nieuwe editie in de zomer van 2020.

Voor de start waren heel wat mensen sceptisch over wat volgens sommigen niet veel meer dan een ‘zandbak’ zou worden. Maar al bij de openingsavond bleek dat Eeklo Beach professioneel opgebouwd was, en met een leuke programmatie voor een hit zou kunnen zorgen. Vooral wanneer er iets te doen was, liep het strand mooi vol.

“Ik denk dat ik de mening van bijna alle Eeklonaars vertolk als ik zeg dat Eeklo Beach een groot succes was”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Dagelijks word ik aangesproken met de wens om dit volgend jaar opnieuw te doen. Zowel door bezoekers, maar ook door horecamensen en collega-politici. Eeklo Beach lokte dagelijks honderden mensen naar het strand. Heel wat kinderen speelden overdag in het zand, bouwden zandkastelen en genoten van de kinderanimatie. En dat terwijl de ouders in echte vakantiesfeer een drankje en hapje konden nuttigen op een van de vele terrasjes. Van namiddag tot in de avond zorgden heel wat, ook plaatselijke bands, voor de muzikale noot. We moeten eerlijk zijn: we hadden ‘Eeklochance’ met het weer. Buiten af en toe een kleine regenbui bleef het op de belangrijkste momenten toch droog. Ik zag blije gezichten en hoorde positieve reacties. Niet altijd evident in onze stad”, beseft de schepen.

Horeca tevreden

Ook de horeca blikt tevreden terug op de voorbije zestien dagen. “Eeklo Beach is zelfs veel meer geworden dan wat ik ervan gehoopt had”, zegt Eddy De Ketelaere van De Ramblas. “Vooraf stelden heel wat mensen zich vragen en was er niet echt veel geloof bij de mensen. Maar we zagen al snel dat de kinderen niet veel meer nodig hebben dan zand om zich op een gezellig ouderwetse manier te amuseren. De horeca heeft een goede periode achter de rug. Natuurlijk zijn er nog wat kinderziektes, maar dit vraagt zeker om een vervolg. Wat er anders zou moeten? Er kan nog gesleuteld worden aan de programmatie. Ik heb het gevoel dat de films niet echt op hun plaats waren op het strand. De N9 was te storend om echt van een film te genieten.”

Verworven recht

Schepen De Waele beseft dat er aan de formule kan gesleuteld worden. “Natuurlijk zijn er puntjes die voor verbetering vatbaar zijn”, zegt Christophe De Waele. “Ik droom er alvast van om dit volgend jaar opnieuw te doen. Ik denk zelfs dat de bevolking verwacht dat deze vraag niet gesteld wordt, en dat Eeklo Beach gewoon een nieuw en extra verworven evenement wordt in de zomermaanden. Een mooie aanvulling op de vele wijkfeesten, Zomer in Zonneheem, Balloonmeeting, Helden in het Park, Herbakkersfestival, en straks de Kaaifeesten en veldcross. Er is echt wel veel te doen in onze stad”, klinkt het nog.