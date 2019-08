Eeklo Beach sluit dit weekend af met openluchtfilms en veel muziek Joeri Seymortier

15 augustus 2019

10u22 0 Eeklo Eeklo Beach is klaar voor het laatste weekend. Afsluiten gebeurt met veel muziek en enkele openluchtfilms.

Het weer was de voorbije weken wisselvalliger dan in het begin van de zomer, maar toch heeft Eeklo Beach gescoord. In de stad waar anders nogal snel gejammerd wordt op sociale media, lijkt zowat iedereen nu positief over het eigen strand op het Marktplein. Nog tot zondag 18 augustus is daar van alles te beleven. Omdat er komend weekend al veel muziek gespeeld wordt op het Herbakkersfestival, kiezen ze op Eeklo Beach ’s avonds voor een film.

Op vrijdag 16 augustus is er van 16 tot 21.30 uur een Beach Party, met DJ Nick. Om 21.30 uur is er de openluchtfilm The Beach. Op zaterdag 17 augustus kan je op het strand terecht voor Bubblevoetbal. Om 20 uur zorgt Rony Verbiest voor Franse chansons, en om 21.30 uur is er de openluchtfilm Amélie Poulain. Op de slotdag zondag 18 augustus speelt om 19.30 uur de Mansana Salsa Band, en om 21.30 uur wordt afgerond met de Belgische openluchtfilm Hasta la Vista.

Info: www.eeklo.be/eeklobeach.