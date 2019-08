Eeklo Beach opgeruimd: vrijdagavond weer parkeren op Markt Joeri Seymortier

23 augustus 2019

16u22 0 Eeklo De inwoners en bezoekers van Eeklo kunnen normaal gezien vanaf vanavond, vrijdag 23 augustus, weer parkeren op de Markt.

De voorbije drie weken was de Markt van Eeklo parkeervrij voor het evenement Eeklo Beach. Er werd bijna 600 ton zand aangevoerd, en de Eeklonaar zakte massaal af naar zijn strand. Zondagavond sloot Eeklo Beach de deuren. “De opkuis zit er zo goed als op”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Vanaf vrijdagavond kan normaal weer geparkeerd worden op de Markt van Eeklo.”

De hoop zeezand van Eeklo Beach is niet verloren. Een deel wordt gebruikt om de crossheuvels achter het Sportpark op te hopen, in aanloop van de cyclocross van zondag 8 september. De rest zal gebruikt worden om de speeltuinen en zandbakken in de rest van Eeklo aan te vullen.