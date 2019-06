Eeklo Beach krijgt vorm: 540 ton zand, strandbar, heel wat optredens, kunstmarkt, openluchtfilms en veel sport Zand op Markt Eeklo ligt er van 2 tot en met 18 augustus Joeri Seymortier

21 juni 2019

17u31 4 Eeklo Eeklo Beach krijgt vorm. Van 2 tot en met 18 augustus zal de Markt een groot strand worden, met bijna elke dag evenementen. De stad ziet het groots en pompt 50.000 euro in het evenement. De acht horecazaken van Horeca Markt leggen nog eens hetzelfde bedrag op tafel. “Bij goed weer wordt dit bingo”, klinkt het.

Maar liefst 540 ton zeezand zal in juli aangevoerd worden, om van de parkeerplaatsen van de Markt een Eeklo Beach te maken. De stad Eeklo maakt de concrete plannen niet toevallig op 21 juni bekend, want dat is de start van de zomer. “We hebben alle horeca van de Markt kunnen mee krijgen, dus Eeklo Beach kan een gezellig stadsfeest worden”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “We gaan 540 ton zeezand laten aanvoeren, zodat het zand tot 45 centimeter dik kan gelegd worden. Er zullen in het zand terrasjes gemaakt worden, en we bieden een pak activiteiten aan. Volgende week wordt het volledige programma bekendgemaakt, maar nu al staat vast dat er bijna elke dag iets te beleven zal zijn. We hebben optredens van heel veel lokale bands, en we gaan ook tribute bands uitnodigen. Zo kunnen we ook de muziek van onder andere U2, Led Zeppelin, Queen en Prince op Eeklo Beach laten klinken. Maandag bouwen we in als een rustdag, maar zowat alle andere dagen zal er iets te beleven zijn op Eeklo Beach. Kinderen zullen strandspeelgoed kunnen ontlenen, en zandkastelen kunnen bouwen. Er komt een kunstmarkt, bubbelvoetbal, een handbaltornooi, een kinderfuif en het laatste weekend gaan we ook filmavonden organiseren in open lucht. Ook de jeugddienst, sportdienst en het jeugdhuis gaan activiteiten organiseren.”

Beachbar

Los van de activiteiten wordt Eeklo Beach vooral ook een plek waar mensen zullen kunnen genieten van een drankje en een hapje. De vereniging Horeca Markt zet de schouders onder het evenement. “De acht horecazaken van de Markt zullen samen een bar uitbaten op Eeklo Beach”, zegt Tobias Teeuws van Café Leffe. “We gaan een beachbar maken in een soort van container, en gaan tafeltjes, stoelen en strandzetels plaatsen. Elke dag vanaf 14 uur gaat Eeklo Beach open, ook als er geen optredens zijn. De optredens moeten altijd rond 23 uur afgelopen zijn, maar als het gezellig is, kunnen de mensen natuurlijk nog wat blijven zitten. Als het weer begin augustus meezit, moet het echt een topsfeertje worden op Eeklo Beach”, klinkt het.

Veilig afsluiten

De Markt wordt parkeervrij van 29 juli tot en met 21 augustus. Dat is nodig om de opbouw en de afbraak van Eeklo Beach veilig te kunnen doen. Eeklo Beach zal veilig afgesloten worden van de N9, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. Het programma vind je binnenkort op www.eeklo.be/eeklobeach.