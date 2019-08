Eeklo Beach klaar voor druk weekend: Cookies and Cream, Woesten, en eerbetoon aan Queen en U2 Joeri Seymortier

08 augustus 2019

10u54 3 Eeklo Eeklo Beach, het strand op het Marktplein van Eeklo, maakt zich op voor een druk weekend.

Er is de komende dagen heel wat te beleven op het strand van Eeklo. Op vrijdag 9 augustus is er om 9.45 uur al een kinderfuif op het strand. Na de middag kunnen de kinderen zandkastelen bouwen, en is er een muziek jam. Om 18 uur speelt Grease Monkeys en om 20 uur zorgt U2BE voor een ultiem eerbetoon aan de muziek van U2.

Zaterdagnamiddag zijn er dansoptredens en een dj op het strand. Om 18 uur speelt The Glorious Gentlemen’s Club, en om 20 uur komen de toppers van Cookies and Cream het strand op stelten zetten.

Ook zondag 11 augustus staan enkele mooie optredens gepland op Eeklo Beach. Om 11 uur kan je genieten van Hans, de Rob, de Raf, de Ronder en de Roover. Om 16 uur is het de beurt aan Goes en de Gasten, en om 18 uur speelt de Meetjeslandse band Woesten. Afsluiten gebeurt zondagavond om 20 uur met Mother Queen, een tributeband die de muziek van Queen nieuw leven in blaast.

Het volledige programma vind je op www.eeklo.be/eeklobeach.