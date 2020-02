Eeklo Beach keert deze zomer zeker terug (maar wellicht iets vroeger) Joeri Seymortier

28 februari 2020

11u04 14 Eeklo Het stadsbestuur van Eeklo is achter de schermen bezig met de voorbereidingen voor een tweede editie van Eeklo Beach.

De Markt van Eeklo wordt komende zomer opnieuw drie weken een gezellig strand. Vorig jaar werd Eeklo Beach voor het eerst georganiseerd, en dat was echt een succes. Er werden tonnen zand aangevoerd, de horeca zorgde voor gezellige terrassen, en er waren heel wat optredens en activiteiten. De Eeklonaar smaakte het initiatief en kwam massaal naar het plaatselijk strand.

Ondertussen staat het vast dat er in 2020 een vervolg komt. “De gesprekken met horeca en middenstand zijn inderdaad zo goed als rond”, bevestigt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Zowat iedereen is vragende partij voor een nieuwe editie van Eeklo Beach. We gaan er dus ook deze zomer volop voor gaan. Wellicht wordt het opnieuw drie weken, maar we zouden wel iets vroeger starten. Vorig jaar viel het laatste weekend samen met het Herbakkersfestival in onze stad, en dat bleek niet ideaal. We zouden daarom een weekje vroeger starten. Er staat nog niets vast, maar vrijdag 17 juli zou een goede startdatum kunnen zijn.”