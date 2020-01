Edward De Geest en Marijke De Winne winnen cultuurprijzen Joeri Seymortier

20 januari 2020

09u41 0 Eeklo Eeklo heeft cultuurprijzen uitgedeeld, met Edward De Geest en Marijke De Winne als de grote winnaars.

Edward De Geest krijgt de titel van Artistiek Ambassadeur. Edward De Geest is eredirecteur van de Academie en organist van de Sint-Baafskathedraal. Hij kreeg eerder al internationale prijzen, en wint nu ook in zijn eigen Eeklo. “Als oud-leerlinge kende ik Edward als de strenge, maar rechtvaardige directeur, die steeds de talenten van alle leerlingen naar een hoger niveau tilde”, zegt schepen van Cultuur Isaura Calsyn (Groen). “Naast de benoeming tot Officier in de Kroonorde, een Penning van het Bisdom Gent en een Diplôme de Médaille de Vermeil de la Société Académique Française Arts-Sciences-Lettres, werd hij nu beloond door de Eeklonaar met de prijs voor Artistiek Ambassadeur.”

Actrice en woordkunstenaar Marijke De Winne krijgt de Prijs voor Cultuurverdienste. “Marijke was voor mij in mijn jonge jaren mijn artistieke en creatieve compagnon de route, en ook wel soms mijn ‘mama van de academie’”, zegt schepen Calsyn. “De lessen dictie waren zowel een oefening in het goed articuleren van woorden, als een moment waar de fantasie de vrije loop werd gelaten. Tot mijn 18 jaar was de woensdagnamiddag ‘Marijke namiddag’.”