Eddy Coene nieuwe voorzitter sp.a Eeklo: “Vernieuwen en verjongen” Joeri Seymortier

26 september 2019

De partij sp.a Eeklo heeft een nieuwe voorzitter. Eddy Coene neemt de fakkel over van Christiaan De Wulf.

Sp.a Eeklo haalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar niet genoeg stemmen om nog een zitje in de gemeenteraad te houden. De partij gaat nu op zoek naar een tweede adem en wil vooral vernieuwen en verjongen. Christiaan De Wulf heeft er 43 jaar opzitten in het dagelijks bestuur: eerst als secretaris en later als voorzitter. Eddy Coene uit de Cocquytstraat werd nu unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter.

“De nieuwe voorzitter moet verjongen en vernieuwen. Dat blijkt echt nodig als we de verkiezingsuitslag van 2018 bekijken”, klinkt het bij het dagelijks bestuur van sp.a Eeklo. “Tegen de verkiezingen van 2024 moet die vernieuwing en verjonging echt duidelijk zijn op onze lijst. We zullen nieuwe activiteiten moeten ontplooien. Jongeren die zich aangesproken voelen tot onze idealen, willen we duidelijke kansen geven. Samen willen we bouwen aan een duurzame, sociale en solidaire samenleving.”