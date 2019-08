Dzjuu Fest viert vijfde verjaardag: U.S.E, Evil Pony’s en The Sloofs Joeri Seymortier

26 augustus 2019

11u20 0 Eeklo Op zaterdag 31 augustus wordt op de Markt van Eeklo de vijfde editie gehouden van het gratis muziekfestival Dzjuu Fest.

Eeklo Beach is ondertussen volledig opgeruimd, maar de zomer blijft duren op de Markt van Eeklo. Café ’t Kabouterke zorgt voor stevige rockmuziek op de Markt. Om 17 uur mogen The Evil Pony’s het muziekfestival openen. Deze vrolijke bende brengt stevige nummers, gezongen in onberispelijk Eekloos dialect. Na hen speelt Damage Case, en om 20 uur is het opnieuw ‘Meetjesland boven’ met de mannen van The Sloofs. Om 21.30 uur speelt Cosmo Collective en de headliner wordt om 23 uur U.S.E, met muzikale duizendpoot Peter De Zutter. Beards & Les Invitées zullen de Markt tussen de optredens door laten zingen.