Duidelijke boodschap op fietspaden Eeklo: “Ben jij zichtbaar?” Joeri Seymortier

04 december 2019

14u55 0 Eeklo De stad Eeklo brengt duidelijke boodschappen aan op de fietspaden in de stad. Met fluo wordt ‘Ben je zichtbaar?’ op de fietspaden geschilderd.

Woensdag werden de fietspaden aan het kruispunt van de Kriekmoerstraat en de Oostveldstraat beschilderd. “De dagen worden steeds donkerder, dus is het steeds belangrijker om goed zichtbaar te zijn als fietser”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Fietsverlichting moet werken, en je kan de baan niet op zonder fluokledij. Er zijn nog altijd mensen die hun eigen leven riskeren door zichzelf bijna onzichtbaar te maken. Wij willen sensibiliseren en aandringen om zichtbaar te zijn in het verkeer. Een boodschap op de fietspaden komt veel directer aan, dan een flyer in de brievenbus.”

Schepen De Waele vraagt ook om voorzichtigheid bij gladde ochtenden. “Onze ploegen zijn vaak van 4 uur ’s ochtends op pad om de fietspaden te pekelen, maar soms blijft het gevaarlijk glad. Overal oppassen is de boodschap”, klinkt het nog.